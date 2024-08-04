Окупанти погрожують розгорнути ракети в ядерному оснащенні.

"Годинник Судного дня", що символізує ступінь світової напруженості через ядерну загрозу, показує "без двох хвилин".

З такою заявою виступив заступник глави російського міністерства закордонних справ Сергій Рябков. "Цей годинник зараз показує щось таке без двох хвилин, але це не означає, що хід годинника незворотній і почнеться його бій", - цитують його росЗМІ.

Чиновник заявив, що Росія може розгорнути ракети в ядерному оснащенні у відповідь на дії Заходу. За його словами, Москва не збирається йти на поступки Сполученим Штатам Америки, "якщо вони намагатимуться нав'язати щось вигідне тільки їм". Домовлятися можна тільки "баш на баш", додав він.

Відео дня

Також Рябков запевняє, що Білому дому і Кремлю вдалося уникнути "ескалаційного витка" завдяки телефонній розмові міністрів оборони Ллойда Остіна і Андрія Білоусова.

Ядерні загрози Росії

У липні стало відомо, що 2026 року Сполучені Штати почнуть розгортати в Німеччині зброю великої дальності.

Незабаром кремлівський правитель Путін заявив, що РФ розгорне ракети середньої і малої дальності, якщо американці підуть на цей крок.

У Міністерстві закордонних справ Німеччини заявили, що їх не лякають російські загрози.

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