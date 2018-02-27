Yuna-2018: екс-конкурсант на Євробаченні O.Torvald поділився грандіозними планами

Лідер O. Torvald заявив, що скоро вирушає у великий європейський тур і готується випустити новий кліп.

Перед церемонією нагородження премії YUNA-2018 лідер української рок-групи O.Torvald Женя Галич зізнався, що у колективу грандіозні плани на найближче майбутнє.

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Про це передає Styler. "Ми зараз їдемо в тур. У нас буде великий європейський тур, під час якого ми відвідаємо з концертами десять міст. Буде Польща, Австрія, Чехія. Також виходить новий кліп на нашу пісню "Ліхтарі". Буде багато всього цікавого", - розповів фронтмен колективу.

Также Галич поділився своїм ставленням до різних премій.

"Ми й так найкраща рок-група! У цій номінації (O. Torvald були номіновані в категорії "Краща рок-група" YUNA-2018) багато кльових артистів. Просто рок-музика – вона поза номінацій", - сказав музикант.

За словами Жені, головне – не перемоги в конкурсах, а любов шанувальників.

"Важливо бути адекватним того, що з тобою відбувається. Твої зали, твої шанувальники, люди, з якими ти спілкуєшся. Ось це справді важливо", - вважає Галич.