Помер Олег Табаков: стало відомо, хто візьме витрати на похорон актора

Витрати на жалобні заходи планував взяти на себе один з синів Олега Табакова, проте керівництво театру, де він працював, вирішило самостійно зайнятися цим питанням.

Похорон актора Олега Табакова повністю сплатить МХТ ім. А.П. Чехова. Раніше повідомлялося, що прощання з актором відбудеться у стінах цього театру.

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Витрати на жалобні заходи планував взяти на себе один з синів Олега Табакова, однак керівництво МХТ вирішило самостійно зайнятися цим питанням, передає портал teleprogramma.

Вже відомо, що артист буде похований на Новодівичому кладовищі в Москві в четвер, 15 березня.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у актора стався серцевий напад, внаслідок чого родичі Табакова прийняли рішення відключити його від апаратів життєзабезпечення.