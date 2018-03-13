Помер Олег Табаков: стало відомо, хто візьме витрати на похорон актора
11:36, 13 березня 2018Суспільство
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Витрати на жалобні заходи планував взяти на себе один з синів Олега Табакова, проте керівництво театру, де він працював, вирішило самостійно зайнятися цим питанням.
Актора поховають у Москві 15 березня / Фото Театру-студії Олега Табакова
Похорон актора Олега Табакова повністю сплатить МХТ ім. А.П. Чехова. Раніше повідомлялося, що прощання з актором відбудеться у стінах цього театру.
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Витрати на жалобні заходи планував взяти на себе один з синів Олега Табакова, однак керівництво МХТ вирішило самостійно зайнятися цим питанням, передає портал teleprogramma.
Вже відомо, що артист буде похований на Новодівичому кладовищі в Москві в четвер, 15 березня.
Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, у актора стався серцевий напад, внаслідок чого родичі Табакова прийняли рішення відключити його від апаратів життєзабезпечення.
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