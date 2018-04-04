"Міс Європа-2017" спокушала "гарячими" знімками на відпочинку в Таїланді (фото)

13:42, 04 квітня 2018
Суспільство
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У Таїланді української моделі вдалося не тільки "ліниво валятися" / Instagram

Протягом подорожі Наталія публікувала спокусливі знімки в купальнику і активно ділилася в мережі враженнями про Таїланд.

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"Пхукет - справжній райський куточок. Тут неймовірна природа, приємні люди і смачна їжа. У Києві мене чекає багато роботи, завдяки неймовірній атмосфері на острові я надихнулася і зарядилася енергією. Тут мені вдалося не тільки ліниво валятися на пляжі, але і дочитати улюблені книги. Якщо плануєте відпочинок, обов'язково зверніть увагу на це місце", - поділилася враженнями "Міс Європа-2017" Варченко.

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Теги: #Таїланд#модель#Наталія Варченко Miss Europe Continental