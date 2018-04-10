Меладзе показав нову солістку "ВІА Гри" (фото)

Новою солісткою популярного українського гурту стала співачка з Санкт-Петербурга Ольга Меганська.

Новою солісткою популярного українського гурту "ВІА Гра" стала співачка з Санкт-Петербурга Ольга Меганська. Вона замінила Мішу Романову, яка залишила колектив.

Про це продюсер групи Костянтин Меладзе в офіційному Instagram-акаунті свого продюсерського центру Meladze Music.

"Офіційно! Новою солісткою групи "ВІА Гра" стала 26-річна Ольга Меганська. Вітаємо Ольгу з потраплянням в чудову команду Meladze Music!" - йдеться в повідомленні.

Ольга народилася в місті Ярославль. З раннього дитинства дівчина займається музикою, закінчила музичну школу, але першу вищу освіту здобула за спеціальністю «викладач історії та англійської мови». На даний момент Ольга навчається на 3 курсі естрадного відділення в Ленінградському коледжі культури і мистецтв.

Як повідомляв УНІАН, Міша Романова в березні цього року вирішила залишити групу "ВІА Гра".