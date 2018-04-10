Меладзе показав нову солістку "ВІА Гри" (фото)

14:34, 10 квітня 2018
Суспільство
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Меладзе Музика

Про це продюсер групи Костянтин Меладзе в офіційному Instagram-акаунті свого продюсерського центру Meladze Music.

"Офіційно! Новою солісткою групи "ВІА Гра" стала 26-річна Ольга Меганська. Вітаємо Ольгу з потраплянням в чудову команду Meladze Music!" - йдеться в повідомленні.

Ольга народилася в місті Ярославль. З раннього дитинства дівчина займається музикою, закінчила музичну школу, але першу вищу освіту здобула за спеціальністю «викладач історії та англійської мови». На даний момент Ольга навчається на 3 курсі естрадного відділення в Ленінградському коледжі культури і мистецтв.

Як повідомляв УНІАН, Міша Романова в березні цього року вирішила залишити групу "ВІА Гра".

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Теги: #ВІА Гра#Меладзе