Анастасія Приходько здивувала голим селфі у ванній (фото)

Співачка виклала фотографію, де позує оголеною.

Українська співачка Настя Приходько здивувала шанувальників оголеним фото.

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У своєму Instagram співачка виклала фотографію, де позує абсолютно голою. Селфі Приходько зробила у ванній.

Приходько, поділилася вона цією фотографією на честь дня свого народження.

21 квітня зірці виповнився 31 рік. Приходько уточила, що їй надходило так багато привітань, що їй не було коли прийняти ванну.

Як повідомляв УНІАН, Лобода заінтригувала прихильників загадковим знімком в Instagram.