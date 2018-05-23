Лікує, приносить радість і заспокоює дітей: фанати української зірки розповіли про його цілющий голос (відео)

Шанувальниці запевняють, що голос Винника цілющий, а його енергетика допомагає справлятися з хворобами.

Шанувальниці українського співака Олега Винника запевняють, що голос артиста цілющий, а діти засинають під його пісні.

Про це йдеться в сюжеті ТСН. Співак зустрівся з фанатами в одному з київських ТРЦ. Шанувальниці запевняють, що голос Винника цілюще, а його енергетика допомагає справлятися з хворобами: "Ось у нього якась енергетика, що дуже легко і відразу забуваєш про свої недоліки".

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А молоді мами стверджують, що голос співака і його пісні заспокоюють дітей.

Шанувальниці також захоплюються його зовнішністю, називаючи співака "чоловіком мрії". "Чоловік дуже ревнує. Але я не можу з цим нічого вдіяти", - каже одна з прихильниць.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Винник розповів про свої політичні амбіції. За словами співака, він навіть замислювався про президентську посаду.