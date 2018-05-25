"Дякую за янгольські крила": Олег Винник публічно зізнався коханій у почуттях

Співак Олег Винник зі сцени подякував коханій.

Під час концерту "Золота Жар-птиця" популярний український співак Олег Винник прочинив завісу таємниці й публічно зізнався у почуттях до своєї коханої.

"Любов моя, дякую за янгольські крила", - сказав зі сцени Олег Винник, передає Viva.

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Зазначимо, що за 44-річним Вінником закріпилася репутація одного з найбільш таємничих артистів українського шоу-бізнесу. Співак не розкриває подробиць свого особистого життя й не показує кохану, чому шанувальниці ще більше проявляють інтерес до його особистого життя.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, шанувальниці українського співака Олега Винника, який нещодавно заявив, що міг би стати президентом, запевняють, що голос артиста цілющий, а діти засинають під його пісні.