"Буду забороняти співати під фанеру": Іво Бобул розповів про свою передвиборчу програму

Бобул заявив, що його передвиборча програма написана ще два роки тому.

Народний атрист України Іво Бобул розповів про те, що планує зробити у разі перемоги на президентських виборах.

Своїми планами співак поділився в інтерв'ю виданню "Страна.uа". За словами артиста, він вже має передвиборчу програму, написану ще два роки тому.

Іво Бобул розповів, що планує вивести Україну в світові лідери.

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"Україна як держава у світовому масштабі повинна знаходитися на третьому місці. Мінімум", - заявив Бобул.

При цьому, він сказав, що абсолютно не важливо, хто буде знаходиться перед Україною.

"Мене це не хвилює. Нехай хто хоче, той і стоїть. Мене хвилює тільки моя країна, Україна, в якій я живу, і в якій повинно стати жити добре сьогодні — не завтра. Є можливість вже сьогодні починати жити добре. А «завтра» хай живуть інші країни. Україна має все, для того, щоб люди в ній жили добре", - сказав співак.

Бобул обурений, в якому стані зараз знаходиться українська культура. Він вважає, що в сучасній українській музиці душа пропала, а на сцені в основному співають артисти "з голими ж*пами".

"Це не культура — це відстій. Велика помийна яма. Культура це те, що закопано в землі на глибині 10 км, з пупками людей, наших предків, які звідти виходять, і кожна людина розуміє, що він українець, і яка в Україні культура, і що потрібно це любити, треба любити свою музику, своє слово, свою мову", - пояснив співак.

Тому він заявив, що на посту президента заборонить співати "під фанеру".

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"Я буду забороняти співати під фанеру. Ось це сто відсотків. Я тоді подивлюся, скільки співаків взагалі залишиться. Так, є талановиті хлопці — Україна взагалі дуже талановита, що в опері, що в естраді. Але я хочу, щоб це було не фанерне. Заборонити ось це потрібно. Вмієш співати — виходь і співай. Не вмієш — іди копай", - заявив народний артист.

На уточнююче запитання, що саме повинні копати ті, які не вміють співати, співак відповів: "Дороги! Має ж їх хтось будувати в Україні! Доріг немає, будувати нікому".

Як повідомляв УНІАН, 23 травня народний артист України Іво Бобул приголомшив фанатів заявою про намір балотуватися на пост президента в наступному році.