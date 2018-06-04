Без грама макіяжу: Настя Каменських здивувала шанувальників новим фото

Українська співачка розмістила фото у спортивному одязі від власного бренду.

Популярна українська співачка Настя Каменських опублікувала фото, на якому вона без грама макіяжу.

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Знімок артистка опублікувала у своєму Instagram. У підписі під фото Каменських написала про любов до спорту, у відповідь на що користувачі її розкритикували: "Щось на спортсменку ти не дуже схожа", "Не скажеш, що ти любиш спорт", "Настю, що з тобою?".

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, раніше Настя Каменських презентувала лірик-відео на пісню "Тримай".