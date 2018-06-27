Лобода, яка нещодавно народила, показала пляжне фото

Світлана Лобода потішила а фанатів новим знімком.

Українська співачка Світлана Лобода, яка нещодавно стала мамою вдруге, опублікувала пляжне фото.

Читайте такожЛобода одразу після пологів вирішила організувати тур - України в гастрольному графіку немає

Знімком артистка поділилася в Instagram. Де саме Лобода відпочиває, невідомо. Але співачка не стала показувати своє тіло в купальнику, а сфотографувалася, загорнувшись у ковдру.

Водночас, дописники звернули увагу на дівчину поруч, яка "роздвоїлася".

Раніше Лобода розповіла про пологи й відмовилася відповідати на два питання журналістів. "Зі мною у пологовому залі були дев'ять фахівців, кожен з яких відповідав за свою роботу. Все дуже злагоджено", - поділилася співачка.

Крім того, як зазначили журналісти, артистка відмовилася відповідати на запитання про батька дитини та ім'я доньки.