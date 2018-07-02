Три негативні періоди: астролог налякав прогнозом на липень й розповів, як уникнути біди

Слід бути особливо уважними на початку та в кінці місяця.

Астролог Влад Росс розповів, що зірки обіцяють у липні 2018 року. В цілому, цього місяця три негативні періоди. За словами експерта, перший негативний період випадає на 1-6 липня.

"З 1 по 3 липня, коли Венера буде робити аспект до Сатурна — в цей час можуть виникати розбіжності у поглядах людей. Це точно не найкращий час для побачень. Також краще не укладати в ці дні важливих угод", - зазначив Росс у коментарі "Главреду".

Негативний період триватиме з 4 по 6 липня, і буде пов'язаний з протистоянням Меркурія та Марса. У ці три дні астролог радить утриматися від поїздок на автотранспорті, особливо далеких, оскільки високий ризик ДТП і нещасних випадків.

За словами астролога, до планів на поїздки і відпочинок можна буде повернутися з 7 до 10 липня.

"У ці дні Меркурій буде перебувати в зодіакальному знаку Лева, що сприятиме подорожам. А Нептун — символ гармонії, найвищої любові, естетики — буде робити тригон до Сонця. У цей час до вас можуть притягатися однодумці, люди, пов'язані з якоюсь ідеєю або чимось романтичним. Це дуже сприятливо для релігії, хрещення, прийняття духовного сану", - розповів він.

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Росс також зазначив, що з 7 по 10 липня також буде найкращим періодом для одружень.

"Вже з 10 липня і до кінця місяця Венера буде слабшати, тому шлюби, укладені в цей час, можуть бути складними", - додав астролог.

Крім того, з 10 липня різко знизиться ділова активність, не дуже сприятливими будуть покупки. У цей період експерт не радить робити великих і важливих покупок, тому що пізніше про них можна пошкодувати.

Другий небезпечний період місяця – з 10 по 15 липня, що пов'язано із затемненням Сонця 13 липня. "Цей період - фатальний. У цей час краще нічого не купувати, не продавати, не створювати важливих ситуацій, не підписувати жодних комерційних угод. Зате слід бути уважними, тому що в ці дні можуть притягатися кармічні друзі або рідні люди", - попередив експерт.

За словами Росса, 14-15 липня будуть сприятливі дні для довгострокових фінансових планів та проектів. "Наголошую — саме довгострокових. Це також вдалий час для вкладення грошей у нерухомість, придбання квартири або землі, здачі нерухомості в оренду", - звернув увагу астролог.

16-17 липня — Венера і Марс будуть у такому положенні, яке обіцяє заплутані ситуації між подружжям і закоханими. "Але якщо хтось хоче повернути свою дружину або чоловіка, то ці дні стануть найкращим часом, щоб зателефонувати або написати повідомлення", - додав Росс.

Два дні в липні, а саме 18-20 липня, за даними астролога, будуть вдалими для тих, хто хоче виграти в лотереї або тоталізаторі.

Позитив продовжитися і в період з 21 по 24 липня. Астролог зазначив, що він буде продуктивним, світлим і сприятливим для покупок завдяки тому, що Венера буде в трігоні до Юпітера, а Сонце в поєднанні з Ангелом-Хранителем і Білим Місяцем.

Проте вже з 25 липня настане третій критичний період, який триватиме аж до 31-го числа. "25 липня Меркурій стає ретроградним, тому з цього моменту не можна укладати угоди і підписувати договори. Краще просто перечекати. 25-28 липня — складний період, коли Місяць з'єднається з планетою нещастя Сатурном, з планетою жорстких ситуацій — Плутоном, а також з Марсом. Це буде катастрофічно складний період", - сказав експерт.

Астролог нагадав, що 27 липня буде "криваве" місячне затемнення, коли Місяць буде поруч з Марсом. "Це буде найбільше і найтриваліше місячне затемнення. Це — найбільш значуща місячна подія ХХІ століття. І це буде час великих катастроф, революційних переворотів і несподіваного початку війни, наприклад, на Близькому Сході", - зазначив Росс.

У період з 29-31 липня астролог не радить літати літаками. "Марс буде в квадратурі та жорсткості з Ураном. У такі періоди завжди падають літаки. Тому не раджу літати 25-31 липня, а 29-31 липня — тим більше і категорично", - резюмував він.