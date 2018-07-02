"Хотіла подарувати свято": стало відомо про борги Ані Лорак

Представник зірки прокоментував її борги.

Відома українська співачка Ані Лорак, яка веде активну кар'єрну діяльність в Росії, після грандіозного шоу Diva, яке обійшлося в кілька мільйонів доларів, опинилася в боргах. Директор виконавиці Михайло Успенський прокоментував інформацію про те, що зірка нібито перебуває на межі банкрутства.

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Про це повідомляє "Стархит". "Подібні шоу, чесно кажучи, рідко служать джерелом заробітку. Це стандартна світова практика", – зазначив директор співачки.

"Ані хотіла подарувати аудиторії свято на найвищому рівні. Але такий масштаб вимагає величезних вкладень. Щоб не потрапити в боргову яму, багато готували своїми силами. В даний момент дійсно ще не закрили деякі рахунки, але поступово вирішуємо питання. Ми були до цього готові", - додав Успенський.

Раніше повідомлялося, що Ані Лорак загрузла у мільйонних боргах через своє шоу. Для проекту Кароліни Куєк знадобилося понад 210 тонн обладнання, сцена-трансформер, близько 500 кінетичних підвісів для створення трюків у повітрі, 19 ліфтів, 240 сценічних костюмів та близько 3 години живого звуку.