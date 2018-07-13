На чорноморському узбережжі стартує Одеський міжнародний кінофестиваль (відео)

11:47, 13 липня 2018
Суспільство
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Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Вночі до Одеси прилетів головний гість фестивалю - актор Ерік Робертс. Він одразу ж звернувся до Олега Сенцова.

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Протягом тижня події фестивалю відбуватимуться одразу на восьми майданчиках. А вже о п'ятій червоним хідником крокуватимуть зірки світового і українського кінематографу.

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Теги: #Одеса#Одеський кінофестиваль#Олег Сенцов