Алкоголь знижує ризик хвороб серця - лікарі

Дослідники з університету Південної Кароліни (Department of Family Medicine at the Medical University of South Carolina), проаналізували дані про стан серцево-судинної системи майже восьми тисяч людей у віці від 45 до 64 років. Лікарі дійшли висновку, що навіть людям, які зовсім не вживають алкоголь після досягнення середнього віку варто помірно вживати алкоголь. Помірне вживання складає не більше 40 грамів чистого алкоголю на день, що відповідає двом келихам вина або ста грамам міцних напоїв. У тих, хто почав вживати алкоголь в середньому віці ризик серцево-судинних захворювань на 40% нижчий, ніж у непитущих ровесників. Будь-які алкогольні напої в помірних дозах дають позитивний ефект, але найкращі результати виявилися у тих, хто вживає тільки вино.

Радіо Свобода