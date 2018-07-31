"Два мільйони ніхто не дав би": Приходько розповіла, за скільки "продався" Козловський РФ (відео)

«Не шкодую жодної хвилини, що в моєму житті немає Росії», заявила Приходько.

Анастасію Приходько продовжують кликати на виступи в Росії, однак українська співачка не збирається відмовлятися від своїх позиції щодо країни-агресора.

Про це вона розповіла в інтерв'ю "Радіо Свобода".

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"Досі є. Досі телефонують деякі божевільні і кличуть в Пітер на концерти. Не знаю, може вони не в курсі, що я, де я, що тут у нас, але я ще раз кажу. Дуже приємно, якщо 13-річна дівчинка це розуміє. У неї забрали будинок – ну як вони можуть їздити і розважати ворога? Ви можете собі це уявити? Ви можете собі уявити, щоб Клавдія Шульженко поїхала в Німеччину? І мені приємно, що в нашій країні багато артистів розуміють, що відбувається, і не їдуть туди. І я впевнена, що Віталій Козловський продався за 3 рублі і 2 копійки, я не думаю, що йому дали два мільйони євро, що б він вийшов і сказав: «Россия! З днем победы, - заявила співачка.

Як повідомляв УНІАН, український співак Віталій Козловський 9 травня виступив у Москві на концерті до російського свята «День перемоги».