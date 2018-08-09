"Як наречена": Настя Каменських зачарувала шанувальників ніжним образом

20:32, 09 серпня 2018
Суспільство
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Каменських зачарувала шанувальників ніжним образом / фото прес-служба Насті Каменських

У своєму Instagram співачка виклала світлину зі святкування ювілею своєї тітки в літньому білому сарафані.

Деякі користувачі соцмережі відзначають, що в такому образі вона їм подобається більше, ніж у відвертих вбраннях, які часто демонструє співачка.

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"Нарешті не вульгарне, а дуже миле вбрання, в Настіному стилі. Ніжний сільський стиль. Дуже пасує. Краще прозорих легінсів і леопардових купальників", - написала в коментарях одна з користувачів.

Шанувальники також пишуть, що у білому платті Каменських схожа на наречену і просять розсекретити ім'я її нареченого.

"Така красива, вийшла на фото, ніжність підкреслила за допомогою розкішної сукні", "Яка няшка і плаття класне дуже", "Клас, така ніжна", "В білому платті ти як наречена", - пишуть коментатори.

Всього за кілька годин фото набрало 50 тисяч лайків.

Як повідомляв УНІАН, Каменських справила фурор в мережі фото без макіяжу.

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Теги: #Настя Каменських