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Астаф'єва показала оголені сідниці (фото)

11:23, 28 серпня 2018
Суспільство
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Астаф'єва показала сідниці / фото instagram.com/da_astafieva

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На гарячих знімках, опублікованих в Instagram, артистка демонструє пружні сідниці. Дописники в захваті від нових фото української зірки Playboy: "Дашо, це заборонені прийоми", "Гарна поза", "Шльопнути б", "Хороші горішки".

Раніше українська зірка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників у соцмережі новими гарячими знімками. На них вона постає в новому образі: каре, густий чубчик, чорний костюм і розкішне декольте.

фото instagram.com/da_astafieva

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Теги: #фото#Даша Астаф'єва