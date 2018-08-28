Астаф'єва показала оголені сідниці (фото)
11:23, 28 серпня 2018Суспільство
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Даша Астаф'єва шокувала мережу занадто відвертими знімками.
Астаф'єва показала сідниці / фото instagram.com/da_astafieva
Епатажна українська співачка Даша Астаф'єва вразила фанів пікантними фотографіями.
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На гарячих знімках, опублікованих в Instagram, артистка демонструє пружні сідниці. Дописники в захваті від нових фото української зірки Playboy: "Дашо, це заборонені прийоми", "Гарна поза", "Шльопнути б", "Хороші горішки".
Раніше українська зірка Даша Астаф'єва порадувала шанувальників у соцмережі новими гарячими знімками. На них вона постає в новому образі: каре, густий чубчик, чорний костюм і розкішне декольте.
фото instagram.com/da_astafieva
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