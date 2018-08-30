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Родичі підтвердили смерть Йосипа Кобзона

13:26, 30 серпня 2018
Суспільство
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Кобзону було 80 років / фото УНІАН

Про це повідомляє газета "Комсомольская правда" та радіостанція "Говорит Москва", посилаючись на підтвердження родичів.

"Родичі Йосипа Кобзона підтвердили "Говорит Москва" смерть артиста", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомляв УНІАН, Україна позбавила народного артиста Росії Йосипа Кобзона державних нагород і заблокувала його активи. Про це йдеться в указі президента України №126/2018.

Раніше російського артиста і депутата Державної думи від "Єдиної Росії" Йосипа Кобзона позбавили звання почесного громадянина міста Слов'янськ Донецької області.

Кобзон неодноразово відвідував підконтрольні бойовикам міста Донецьк і Луганськ з концертами, також заявляв про підтримку членів незаконних збройних формувань на Донбасі.

Ватажки бойовиків нагородили Кобзона знаками "За заслуги перед "ДНР/ЛНР". Міністерство культури України внесло артиста до списку осіб, що загрожують національній безпеці країни.

Кобзону був заборонений в'їзд на територію України, країн ЄС та США.

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Теги: #смерть#Йосип Кобзон