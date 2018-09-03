Помолоділа Пугачова з'явилася у міні-шортах після відпочинку в Прибалтиці (фото, відео)

Мережу вразив наряд і помолоділий вигляд Алли Пугачової.

Фанати підловили російську співачку Аллу Пугачову на вокзалі в Москві після відпустки у Прибалтиці.

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Мережу вразив наряд і помолоділий вигляд Примадонни. Так, вона постала у коротких шортах, сонцезахисних окулярах й кепці.

Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова прийшла попрощатися з Кобзоном. Вона через три дні відреагувала на смерть співака на своїй сторінці у соцмережі.

Примадонна, про яку ходили чутки, ніби вона проігнорує панахиду, приїхала попрощатися з Кобзоном у повному сімейному складі - з Максимом Галкіним та Крістіною Орбакайте.