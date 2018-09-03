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Помолоділа Пугачова з'явилася у міні-шортах після відпочинку в Прибалтиці (фото, відео)

08:19, 03 вересня 2018
Суспільство
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Пугачову "зловили" камери / фото instagram.com/alla_pugacheva_forum

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Мережу вразив наряд і помолоділий вигляд Примадонни. Так, вона постала у коротких шортах, сонцезахисних окулярах й кепці.

Як повідомляв УНІАН, Алла Пугачова прийшла попрощатися з Кобзоном. Вона через три дні відреагувала на смерть співака на своїй сторінці у соцмережі.

Примадонна, про яку ходили чутки, ніби вона проігнорує панахиду, приїхала попрощатися з Кобзоном у повному сімейному складі - з Максимом Галкіним та Крістіною Орбакайте.

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Теги: #фото#Алла Пугачова