"А де губи?": фанати не впізнали Лободу на раритетному фото

Фанати відзначили, що раніше губи співачки були помітно тоншими.

Шанувальники української співачки Світлани Лободи опублікували на її фан-сторінці раритетне фото, на якому Світлана позує разом з іншими екс-учасницями групи "ВІА Гра" Надією Мейхер та Вірою Брежнєвою.

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У той час Лобода ходила з рудим волоссям і була не такою худенькою як зараз. Фанати відзначили, що раніше губи співачки були помітно тоншими.

"Так, тут ще без вареників". "А де губи?", "Так, не була таким трансформером, як зараз...", "Взагалі на себе не схожа.. навіть очі якісь інші стали", - пишуть в коментарях.

Як повідомляв УНІАН, раніше Світлана Лобода показала молодшу сестру. Більшість коментаторів вважають, що сестра набагато красивіше самої співачки.