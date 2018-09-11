Український екстремал три тижні плив з Києва до Одеси на дошці (відео)

Він взяв саме 430 гривень не просто так, - це розмір мінімальної соціальної виплати в Україні.

Український екстремал Антон Бондаренко вирішив проплисти поодинці на сапборді – дошки для плавання – з Києва до Одеси. Чоловік плив 26 днів. Про це розповіли у програмі "ДжеДАІ" на телеканалі "2+2".

Відзначається, що в плавання мандрівник взяв лише трохи їжі, води і 430 гривень.

Читайте такожПід Харковом 57 парашутисток із 19 країн встановили унікальний світовий рекорд (відео)

З Києва в Одесу чоловік добирався через Канів, Черкаси, Кременчук, Дніпро, Запоріжжя, Нікополь та Херсон. Він гріб протягом 26 днів.

Найскладнішим у процесі, за його словами, була боротьба з самим собою.

"Були моменти, коли мені потрібно було долати себе. Ну і погодні умови, зустрічний або бічний вітер - це досить складно", - розповів мандрівник.

Він взяв саме 430 гривень не просто так, - це розмір мінімальної соціальної виплати в Україні.

Бондаренко повинен був прожити на ці кошти більш трьох тижнів. За його словами, він хотів таким чином привернути увагу до літніх людей, змушеним жити на мізерну пенсію.

Протягом своєї подорожі Бондаренко збирав гроші для сім'ї, члени якої страждають від судинних патологій.