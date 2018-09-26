"Треба прощатися": Ані Лорак після скандалу зі зрадою чоловіка розповіла, як будувати стосунки

Ані Лорак дала кілька порад, як не помилитися у виборі чоловіка.

39-річна українська співачка Ані Лорак поділилася своїми думками про те, як потрібно правильно будувати стосунки.

За словами артистки, до вибору партнера у житті треба підходити дуже відповідально, адже серед принців на білому коні є дуже багато "незрілих чоловіків", передає StarHit.

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"Є дуже багато незрілих чоловіків. Що це означає? Йому може бути і 40 років, але він так і не дозрів до таких стосунків, де треба віддавати, оскільки хоче тільки брати", — розповіла Лорак.

Крім цього, співачка порадила дівчатам самим іноді проявляти ініціативу й не чекати занадто довго освідчення. "Я думаю, якщо жінка хоче бути з чоловіком і дала йому про це зрозуміти, а він не готовий, тоді треба прощатися. Тому що дива не станеться. Це просто не ваш чоловік", — запевняє співачка.

Також зірка поділилася деякими хитрощами, як поводитися, будучи вже у стосунках. "Треба фліртувати з чоловіком, зваблювати його. Ви ж вже знаєте, як це робити? У вас це вийшло уже", — порадила Лорак.

Зазначається, що Ані Лорак вдається зберігати позитивний настрій, незважаючи на те, що в особистому житті співачки нещодавно сталася криза. У 2009 році вона вийшла заміж за турецького бізнесмена Мурата Налчаджіоглу, вони виховують спільну доньку. Однак влітку цього року її чоловіка застали в київському караоке-клубі із симпатичною брюнеткою.