этот материал доступен на русском

У мережі з'явився перший трейлер фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс" (відео)

18:31, 27 вересня 2018
Суспільство
214 0

Кіностудія 20th Century Fox випустила перший трейлер фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс", який розповідає про одну з головних героїнь франшизи — Джин Грей.

Трейлер опублікований на офіційному YouTube-каналі студії.

Читайте такожВийшов фінальний трейлер фільму "Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда" (відео)

У новому фільмі Джин Грей опиняється в 1990-х, коли мутанти з ізгоїв перетворилися в національних героїв, які виконують рятувальні місії. Дівчина отримує суперздібність, що перетворює її у Темного Фенікса, однак не може впоратися зі своєю новою силою.

Люди Ікс повинні будуть врятувати Грей не тільки від самої себе, але і від інопланетної раси, яка бажає отримати Темного Фенікса, щоб захопити світ. Головну лиходійку кінокартини зіграла Джессіка Честейн, відома за фільмами "Інтерстеллар", "Прислуга", "Марсіанин".

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #трейлер#фільм Marvel