У мережі з'явився перший трейлер фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс" (відео)

У новому фільмі Джин Грей опиняється в 1990-х, коли мутанти з ізгоїв перетворилися в національних героїв, які виконують рятувальні місії.

Кіностудія 20th Century Fox випустила перший трейлер фільму "Люди Ікс: Темний Фенікс", який розповідає про одну з головних героїнь франшизи — Джин Грей.

Трейлер опублікований на офіційному YouTube-каналі студії.

Читайте такожВийшов фінальний трейлер фільму "Фантастичні тварини: Злочини Грін-де-Вальда" (відео)

У новому фільмі Джин Грей опиняється в 1990-х, коли мутанти з ізгоїв перетворилися в національних героїв, які виконують рятувальні місії. Дівчина отримує суперздібність, що перетворює її у Темного Фенікса, однак не може впоратися зі своєю новою силою.

Люди Ікс повинні будуть врятувати Грей не тільки від самої себе, але і від інопланетної раси, яка бажає отримати Темного Фенікса, щоб захопити світ. Головну лиходійку кінокартини зіграла Джессіка Честейн, відома за фільмами "Інтерстеллар", "Прислуга", "Марсіанин".