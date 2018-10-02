Вєрка Сердючка розповіла про пропозиції виступити в Росії

Вєрку Сердючку часто запрошують на корпоративи в Росію.

Український артист Андрій Данилко, він же Вєрка Сердючка, розповів про пропозиції виступити в Росії.

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Данилко дав інтерв'ю російському виданню "Стархіт".

Так, на запитання журналістки, чи надходили йому пропозиції з Росії, Данилко відповів: "Вони завжди є. Коли я говорив, що не кличуть, мав на увазі якісь публічні акції. Але і до корпоративів я не ставлюся як до чогось простого. Адже що таке ювілей або весілля? Це різні компанії. Гості навіть не знайомі між собою. Але коли ти робиш так, що вони танцюють всі разом, – це прекрасно. Найважливіше – об'єднання. Тому Сердючка – зірка корпоративів".

Як повідомляв УНІАН, менеджер прокоментував виступ Вєрки Сердючки в Росії.