В Україні стартував показ блокбастера "Веном" з Томом Гарді (відео)
16:54, 04 жовтня 2018Суспільство
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Веном є головним антагоністом всесвіту фантастичного героя Людини Павука.
4 жовтня в кінотеатрах почався показ блокбастера "Веном". Головну роль в екранізації популярного коміксу від Marvel зіграв американський актор Том Гарді.
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Захоплюючий екшн про супергероїв входить до списку головних кінопрем'єр жовтня 2018 року.
Веном є головним антагоністом всесвіту фантастичного героя Людини Павука. Трейлер опублікували на Youtube-каналі B&H Film Distribution Company.
Нагадаємо, раніше шанувальники співачки Леді Гаги наповнили інтернет фейковими відгуками про фільм «Веном», який виходить у прокат в один день з музичною мелодрамою «Зірка народилася».
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