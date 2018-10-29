"Найкращий на Землі": Джамала зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)

Співачка зізналася чоловікові у коханні, а також зазначила, що він у неї "найкращий на Землі".

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