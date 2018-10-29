"Найкращий на Землі": Джамала зворушливо привітала чоловіка з днем народження (фото)
13:20, 29 жовтня 2018Суспільство
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Співачка зізналася чоловікові у коханні, а також зазначила, що він у неї "найкращий на Землі".
Джамала привітала чоловіка з 27-річчям / фото instagram.com/jamalajaaa
Супург Джамали - Сеіт-Бекір Сулейманов - відзначає день народження 29 жовтня. Сулейманов молодше 35-річної Джамали на 8 років.
В Instagram Джамала дуже зворушливо привітала коханого зі святом. Співачка зізналася чоловікові у каханні, а також зазначила, що він у неї "найкращий на Землі".
Як сообзщал УНІАН, весілля Джамали і Бекіра відбулася 26 квітня 2017 року. Вже 27 березня 2018 року у співачки народився син.
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