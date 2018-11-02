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"Відпочили": учасницю "Танців з зірками" обікрали, поки вона була у відпустці

08:22, 02 листопада 2018
Суспільство
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Аніту Луценко пограбували / фото Instagram

Невідомі обікрали квартиру Луценко і викрали її автомобіль. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Упс! Повернулися додому, а нас пограбували і викрали машину! Джекпот. Якщо раптом побачите Nissan Juke, пишіть. Готова на тест-драйв по тижнях різних авто, є пропозиції? P. S. Винагороду за знахідку гарантую!", - написала телеведуча.

Як повідомляв УНІАН, Аніта Луценко та її партнер Олександр Прохоров покинули проект "Танці з зірками" під час шостого ефіру шоу.

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Теги: #пограбування#танці з зірками