"Відпочили": учасницю "Танців з зірками" обікрали, поки вона була у відпустці
08:22, 02 листопада 2018Суспільство
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Аніта Луценко пообіцяла винагороду тому, хто знайде її автомобіль.
Аніту Луценко пограбували / фото Instagram
Учасницю шоу "Танці з зірками", фітнес-тренера і телеведучу Аніту Луценко пограбували, поки вона з сім'єю відпочивала у Домінікані.
Невідомі обікрали квартиру Луценко і викрали її автомобіль. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.
"Упс! Повернулися додому, а нас пограбували і викрали машину! Джекпот. Якщо раптом побачите Nissan Juke, пишіть. Готова на тест-драйв по тижнях різних авто, є пропозиції? P. S. Винагороду за знахідку гарантую!", - написала телеведуча.
Як повідомляв УНІАН, Аніта Луценко та її партнер Олександр Прохоров покинули проект "Танці з зірками" під час шостого ефіру шоу.
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