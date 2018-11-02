"Відпочили": учасницю "Танців з зірками" обікрали, поки вона була у відпустці

Аніта Луценко пообіцяла винагороду тому, хто знайде її автомобіль.

Учасницю шоу "Танці з зірками", фітнес-тренера і телеведучу Аніту Луценко пограбували, поки вона з сім'єю відпочивала у Домінікані.

Невідомі обікрали квартиру Луценко і викрали її автомобіль. Про це зірка повідомила на своїй сторінці в Instagram.

"Упс! Повернулися додому, а нас пограбували і викрали машину! Джекпот. Якщо раптом побачите Nissan Juke, пишіть. Готова на тест-драйв по тижнях різних авто, є пропозиції? P. S. Винагороду за знахідку гарантую!", - написала телеведуча.

Як повідомляв УНІАН, Аніта Луценко та її партнер Олександр Прохоров покинули проект "Танці з зірками" під час шостого ефіру шоу.