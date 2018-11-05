Ані Лорак покрасувалася у вульгарних колготках серед безладу (фото)
21:15, 05 листопада 2018Суспільство
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Знімок Ані Лорак набрав понад 90 тисяч лайків, багато хто розкритикував образ співачки.
Лорак активно гастролює в РФ / фото instagram.com/anilorak
Опальна українська співачка Ані Лорак опублікувала нове фото, ймовірно, з гримерки.
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На опублікованому в Instagram знімку артистка з'явилася в чорному халаті та сітчастих колготках.
"Що за колготки?", "Халатик тут зайвий", "Бомжатник якийсь", "Діва у рваних колготках", "Колготки вогонь", "Жах, яка кімната, ще шоу "Діва"! Що за умови?", "Гримерка жахлива", "Творчий безлад", "Які гарні ніжки!", - пишуть у коментарях під фото.
Раніше Ані Лорак опублікувала чорно-біле фото, на якому вона позує в банному халаті і з яскравим макіяжем.
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