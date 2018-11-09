Онука Софії Ротару випустила дебютну пісню (аудіо)
16:30, 09 листопада 2018Суспільство
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Соня виступила під сценічним ім'ям Sofia Eve.
Instagram Соня Євдокименко
Онука Софії Ротару Соня Євдокименко випустила дебютну пісню.
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Разом з братом Анатолієм дівчина дебютувала з англомовним треком під оптимістичною назвою "Unbreakable" (Незламна). Бабуся Соні похвалилася прем'єрою онучки в своєму Instagram.
"Дорога моя Софія! З прем'єрою! Будь щаслива!", - написала Ротару.
Соня виступила під сценічним ім'ям Sofia Eve.
Як повідомляв УНІАН, раніше у Ротару відповіли на звинувачення у відвідуванні Криму.
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