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Онука Софії Ротару випустила дебютну пісню (аудіо)

16:30, 09 листопада 2018
Суспільство
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Instagram Соня Євдокименко

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Разом з братом Анатолієм дівчина дебютувала з англомовним треком під оптимістичною назвою "Unbreakable" (Незламна). Бабуся Соні похвалилася прем'єрою онучки в своєму Instagram.

"Дорога моя Софія! З прем'єрою! Будь щаслива!", - написала Ротару.

Соня виступила під сценічним ім'ям Sofia Eve.

Як повідомляв УНІАН, раніше у Ротару відповіли на звинувачення у відвідуванні Криму.

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Теги: #Софія Ротару