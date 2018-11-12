"Вона вже давно могла померти": астролог розповів про хвороби Пугачової

Астролог припускає, що 69-річна Пугачова, ймовірно, страждає від багатьох захворювань.

У гороскопі російської співачки Алли Пугачової немає ознак того, що їй загрожує онкологічне захворювання.

У 69-річної артистки, ймовірно, "цілий " букет" захворювань, розповів UAportal астролог Влад Росс.

Зокрема, гороскоп вказує на можливі гормональні збої, проблеми з печінкою і нирками, але "найбільше проблем із серцево-судинною системою".

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"Завдяки Місяцю в Скорпіоні вона може впоратися з цим. Дуже часто так буває – коли Місяць у Скорпіоні, людина з усіма своїми болячками може доживати до дуже похилого віку", - зазначив астролог.

Крім того, він нагадав, що співачка досить багата, щоб впоратися з будь-яким захворюванням за допомогою сучасної медицини. "Тому ховати ми її не будемо – років до 85 може дотягнути", - сказав Влад Росс.

Водночас він додав: справжню загрозу для життя Алли Пугачової може нести тільки інфаркт або інсульт. "Вона вже давно могла померти від серця. Інфаркт вона може не осилити. Або інсульт", - сказав він.

Раніше астролог Влад Росс розповів, що, судячи з гороскопу, в Алли Пугачової і Максима Галкіна, найімовірніше, суто платонічні стосунки.