Партнер Мішель Андраде прокоментував відхід з "Танців з зірками" (фото, відео)

У 12-му ефірі Мішель Андраде і Женя Кот залишили шоу "Танці з зірками".

У 12-му ефірі "Танців з зірками" проект залишили Мішель Андраде і Женя Кот. Останній прокоментував цю подію в Instagram.

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Кот зізнався, що пишається успіхами своєї партнерки. "А я скажу – я гордий. Я пишаюся, що працював з тобою, Мішель, пишаюся тим, що черговий раз був частиною такої професійної команди", - написав він.

"Але я не засмучений. Я щасливий і навіть дуже радий, що настав час для власних проектів!", - додав Кот.

Як повідомляв УНІАН, після 12-го ефіру шоу "Танці з зірками" залишили Мішель Андраде і Женя Кот.