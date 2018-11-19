Постраждала у фатальній ДТП актриса "Дизель Шоу" перервала мовчання в мережі (фото)

У фатальній ДТП під Києвом загинула учасниця "Дизель Шоу" Марина Поплавська. Є постраждалі актори.

Постраждала в ДТП актриса "Дизель Шоу" Яна Глущенко вперше за довгий час перервала мовчання в мережі.

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Вона поділилася з шанувальниками на своїй сторінці в Instagram новим фото, на якому зображена з чоловіком. Наразі Глущенко проходить реабілітацію в домашніх умовах.

Актриса "Дизель Шоу" подякувала чоловіку за підтримку у тяжкий час. "Життя триває і воно прекрасне. Я хотіла б кожному побажати "свою людину" поруч. Мій чоловік - мій коханий чоловік. Сприйняття фрази: "І в горі, і в радості" ми, на жаль, пройшли буквально...", - написала Яна.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня під Києвом сталася ДТП, в якій зіткнулися автобус з артистами "Дизель Шоу" і вантажівка. Аварія сталася вранці на Житомирській трасі. В результаті ДТП померла улюблениця публіки Марина Поплавська.