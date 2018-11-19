"Не хочу бути третьою зайвою": Полякова представила відвертий сингл

Шанувальники вже встигли оцінити новий хіт Олі Полякової.

"Королева ночі" Оля Полякова подарувала своїм шанувальникам новий сингл — на цей раз дуже чуттєвий і відвертий. Сильна пісня "Коханка" вже викликала хвилю захоплених коментарів на офіційній youtube-сторінці Полякової.

Новий хіт Полякової — сповідь коханки, яка розуміє, що вкрала любов у іншої жінки. При цьому в пісні співається: "Я поверну все, що вкрала, коханкою бути я не обирала".

Автором музики і слів виступила Ольга Животкова (Бажана).

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Шанувальники Полякової поспішили залишити свої коментарі в Youtube щодо нового хіта своєї улюблениці.

"Круто, душевно, чіпляє за найглибші струни душі!" — пише Vikafm Otyn.

"Яка прекрасна пісня і виконання. Захоплююся творчістю і шаленою енергетичною силою. Шалено подобається відео. Дякую за приємні моменти", — дякує _aleks 2018.

"Аж кров у жилах холоне від вокалу, проникає в серце... Дуже, дуже, дуже красива, хороша пісня і ролик супер. Такі пісні будуть жити вічно! Оля, Ви наша Легенда. Спасибі що даруєте Світу таке прекрасне і неповторне", — захоплюється В'ячеслав Тимшин.

"Зворушливо і життєво. Браво!" — лаконічно дякує Інна Ялтанець.

"Оля, пісня шикарна! Дуже близька, дуже зачепило) У мене аж сльози на очах! Спасибі вам велике!" — зазначає Юлія Таранець.

"Я навіть не впізнаю голос Олі, але пісня чудова", — пише Марина Іванова.

"Незвично бачити Олю в такому амплуа, але її голос безмежний, мені здається цій дівчині підійде будь-який репертуар, і такій пісні є місце бути! Глибоке виконання", — підкреслює Анастасія Юр'єва.

Нагадаємо, раніше Оля Полякова повністю роздяглася на Мальдівах.