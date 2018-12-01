В день боротьби зі СНІДом Елтон Джон написав листа українцям

Сьогодні відзначається Всесвітній день боротьби зі СНІДом.

Британський музикант Елтон Джон напередодні 30-го Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом написав листа українцям, у якому закликав кожного дізнатися про свій "статус" та надавати підтримку ВІЛ-позитивним людям.

Лист співака опубліковали на сторінці Фонду Олени Пінчук, партнера СНІД-Фонду Елтона Джона:

"Дорогі українці!

У той час, як я пишу цього листа, 37 мільйонів людей в усьому світі живуть з ВІЛ. Тільки минулого року 1,8 мільйона людей інфікувалися ВІЛ і 940 тисяч людей померли від СНІДу.

Це не повинно відбуватися. Сучасні ліки не тільки дають змогу тим, хто живе з ВІЛ, мати повноцінне життя, але й унеможливлюють передачу вірусу іншим.

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Проблема полягає в тому, що занадто багато людей все ще не усвідомлюють, що вони піддаються ризику, дуже бояться стигми або позбавлені можливості пройти тест на ВІЛ.

Саме тому ми підвищуємо обізнаність у містах по всьому світу, щоб боротися із соромом, пов'язаним з ВІЛ; сприяти безпечному, доступному тестуванню; а також допомагати людям з ВІЛ отримати необхідне лікування.

"Знай свій статус" – тема 30-го Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом. Чому? Тому що всі повинні розуміти ризики ВІЛ, і всі, хто потребує, повинні мати шанс на достойну допомогу та підтримку. Це можливо лише тоді, коли ми знаємо свій статус.

Я люблю Україну та знаю українців як гідних і добрих людей. Я вірю, що Київ та решта міст України можуть зробити тестування на ВІЛ нормальним явищем та зруйнувати стигму, яка все ще оточує вірус. Я вірю, що ми можемо охопити всіх людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом, та тих, хто перебуває в зоні ризику.

Давайте надамо їм допомогу, якої вони потребують, та впевнимося, що ніхто не залишився позаду, де б вони не жили та хто б вони не були. Zupinimo Snid Razom!!!

З великою любов’ю та вдячністю, Елтон"

Нагадаємо, Елтон Джон займається боротьбою з ВІЛ/СНІДом вже приблизно 30 років. У 1992 році музикант заснував організацію Elton John AIDS Foundation, яка мала фінансувати програми з боротьби зі СНІДом. Тоді ж він оголосив, що всі гроші, зароблені від продажу синглів, спрямовуватиме до Великої Британії і США на дослідження, пов'язані із захворюванням.

У травні Елтон Джон приїздив в Україну для участі у благодійній акції з профілактики та боротьби з ВІЛ/СНІДом у рамках фестивалю Кураж Базар, який пройшов 28 травня в Києві. У 2012 році в Києві на Майдані Незалежності відбувся благодійний концерт Елтона Джона та групи Queen. Концерт зібрав понад 1 млн грн для боротьби із захворюванням.