Помер зірка серіалу "Універ"

Прощання з артистом відбудеться 5 грудня.

У московській лікарні помер актор, зірка серіалу "Універ" Віталій Єндовицький. Нещодавно йому виповнилося 49 років.

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Наприкінці листопада в артиста стався інсульт, він був доставлений до клініки, де лікарі до останнього боролися за його життя, та не змогли врятувати актора, передає "Блокнот-Воронеж".

Єндовицький знявся в таких серіалах, як "Універ", "Слід", "Свідки", "Карпов", "Маруся", "Слідак".

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада на 71-му році життя померла російська актриса, зірка "Моєї прекрасної няні" Наталія Корчагіна.