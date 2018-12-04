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Помер зірка серіалу "Універ"

16:42, 04 грудня 2018
Суспільство
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Акторові було 49 років

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Наприкінці листопада в артиста стався інсульт, він був доставлений до клініки, де лікарі до останнього боролися за його життя, та не змогли врятувати актора, передає "Блокнот-Воронеж".

Єндовицький знявся в таких серіалах, як "Універ", "Слід", "Свідки", "Карпов", "Маруся", "Слідак".

Як повідомляв УНІАН, 5 листопада на 71-му році життя померла російська актриса, зірка "Моєї прекрасної няні" Наталія Корчагіна.

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Теги: #смерть#актор