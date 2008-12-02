Кількість махінацій у банківській сфері зросла на 22%

Цього року на 22% збільшилась кількість махінацій у банківській сфері.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив начальник Державного департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС України Леонід СКАЛОЗУБ.

За його словами, у даний час МВС тісно співпрацює зі службами безпеки «Ощадбанку», «Райффайзенбанк Аваль» та кількома іншими банками, і ця співпраця допомагає виявляти порушення під час операцій з оформлення та видачі кредитів.

«На жаль, багато інших банків, посилаючись на банківську таємницю, погано йдуть на співпрацю з правоохоронними органами. Напевне вони переживають за свій імідж», - сказав Л.СКАЛОЗУБ, зауваживши, що якби така співпраця велась, то багато фінансових злочинів можна було б попереджати і своєчасно виявляти.

Порушуючи тему діяльності кредитних спілок, яких нині в Україні налічується понад 800, Л.СКАЛОЗУБ поінформував, що цього року у кредитних спілках було викрито 338 зловживань з грошима вкладників.

За словами Л.СКАЛОЗУБА, на сьогодні спостерігається «інтерес громадян до кредитних спілок». Таку тенденцію він пояснив тим, що кредитні спілки пропонують більші, ніж банки, відсотки за вкладами, чим і приваблюють вкладників.

Водночас він зазначив, що через недосконалість чинного законодавства кредитні спілки, які не займаються господарською діяльністю, по суті, не звітують перед податковою інспекцією, а єдина структура, на яку покладено контроль за діяльність цих спілок (Держфінпослуги), за словами Л.СКАЛОЗУБА, недобросовісно виконує свої обов’язки. В результаті такої безконтрольності створюється поле для шахрайства з грошима вкладників.