Журналіст розповів, чому йому не подобаються нинішні слова українського гімну.

Журналіст Дмитро Гордон висловив невдоволення нинішнім текстом гімну України, запропонувавши його змінити.

Про це Гордон заявив в ефірі телеканалу "Україна 24".

На відміну від жартівливої ідеї перейменувати Україну, також озвученої Гордоном, він пояснив, що змінити слова гімну він пропонує всерйоз.

"У гімну така велична, красива музика, але слова, на мій погляд, нікуди не годяться. Занадто багато "ще не вмерла", "згинуть наші вороженьки". Менше смертей - більше надії на майбутнє. Хотілося б, щоб у нас з'явився текст гімну такий же піднесений, величний, з надією", - заявив журналіст.

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Зазначимо, ідея перейменування чого-небудь в Україні останнім часом звучить не вперше. Не так давно позаштатний радник глави Офісу президента Олексій Арестович заявив, що перейменував би російську мову. Згодом він пішов далі й запропонував дати подвійну назву Україні, назвавши її Україна-Русь. За його словами, він запропонував цю ідею кілька місяців тому, багато людей досі роздумують щодо неї.

Примітно, що спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, коментуючи ідею Арестовича, заявив, що "іноді краще жувати, ніж говорити".

Зазначимо, нинішній текст гімну України на слова Павла Чубинського був офіційно затверджений 6 березня 2003 року.

Автор: Юрій Годован