Житомирська траса за 25-30 кілометрів від столиці сьогодні усіяна тілами загиблих та автівками тих, хто намагався нею виїхати з Київщини.
Фото з місця опублікувало видання АрміяInform.
Будинки у невеликому селі Мила на шляху від Києва до Житомира з кількома сотнями мешканців понівечені внаслідок обстрілів.
На початку березня Генштаб інформував, що "кадирівці" здійснюють тут обстріли мирного населення.
Розважально-готельний комплекс "Бабусин сад" - знищений, як і СТО та АЗС.
Рухатися трасою поки що небезпечно - є ймовірність натрапити на нерозірвані боєприпаси або осколки. На місці чергують поліціянти та рятувальники.
Як писав УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.
Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.
У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів. При цьому весь світ зміг побачити, на які звірства здатні російські окупанти.