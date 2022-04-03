Рухатися трасою досі небезпечно.

Житомирська траса за 25-30 кілометрів від столиці сьогодні усіяна тілами загиблих та автівками тих, хто намагався нею виїхати з Київщини.

Фото з місця опублікувало видання АрміяInform.

Будинки у невеликому селі Мила на шляху від Києва до Житомира з кількома сотнями мешканців понівечені внаслідок обстрілів.

На початку березня Генштаб інформував, що "кадирівці" здійснюють тут обстріли мирного населення.

Розважально-готельний комплекс "Бабусин сад" - знищений, як і СТО та АЗС.

Рухатися трасою поки що небезпечно - є ймовірність натрапити на нерозірвані боєприпаси або осколки. На місці чергують поліціянти та рятувальники.

Як писав УНІАН, 1 квітня мер Бучі Анатолій Федорук підтвердив, що українські військові вигнали російських окупантів. Відступаючи, росіяни мінували цивільні споруди, об'єкти інфраструктури та деякі ділянки в межах населеного пункту.

Увечері 2 квітня заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що всю Київську область звільнили від російських окупантів.

У звільненому місті українські військові почали зачистку території від диверсантів. При цьому весь світ зміг побачити, на які звірства здатні російські окупанти.

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