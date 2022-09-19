Зараз для ЗСУ набагато важливіше завершити звільнення Харківської області та зосередитися на південному напрямку.

Звільнення Донецька і Луганська від російських окупантів зараз не є пріоритетною метою для Збройних сил України.

Про це заявив військовий експерт Сергій Грабський в ефірі телеканалу Freedom.

"З військової точки зору, якщо дивитися не на військову карту, а на географічну, ми побачимо одну велику складність, яка є об'єктивною реальністю. Це те, що такі населені пункти, як Донецьк, Горлівка та інші, вони по суті є одним великим містом. Це високо урбаністична територія. А найбільш витратний, напружений і неприємний вид бойових дій - це бойові дії в місті. І будь-яка армія намагається цього уникнути. Із закінчення Другої світової війни ще жодне місто-мільйонник не було взяте з військовою силою, і Харків тому приклад", - зазначив він.

За словами Грабського, звільнення Донецька тягне за собою важкі, напружені бої, які Україна не може собі зараз дозволити.

"Україна не може собі таку розкіш - кидати наші підрозділи в це горнило дуже малоефективних бойових дій. Донецьк і Луганськ, саме на сьогоднішній день, у тій конфігурації лінії фронту, поки не є пріоритетом для українських збройних сил", - сказав експерт.

Грабський додав, що зараз для ЗСУ набагато важливіше завершити звільнення Харківської області, закріпитися на лівому березі Оскола й просуватися далі в Луганську область.

"Пріоритет саме північно-східного напрямку. І не забуваємо про виняткову важливість південного напрямку. Будь-який успіх України на херсонському та запорізькому напрямках завдасть колосального удару по сакральному місцю і Путіна, і багатьох росіян, які його підтримують - по Криму. Це зруйнує міф про "непотоплюваний авіаносець". І політичні процеси щодо звільнення Донецька і Луганська можуть стартувати після виходу українських військ на узбережжя Азовського моря", - сказав експерт.

Контрнаступ ЗСУ: основні подробиці

12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території. Сюди входять міста Ізюм, Куп'янськ і Вовчанськ. 14 вересня, Маляр повідомила, що сили оборони України з 6 вересня вже звільнили близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території, близько 388 населених пунктів.

16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що практично вся Харківська область уже деокупована.

Атакувальні дії українських захисників переломили хід війни, але завершити її цього року все одно не вдасться, вважають експерти з американського Інституту вивчення війни. Вони також розповіли, що Росія вдвічі посилила приховану мобілізацію на тлі успіхів ЗСУ.

Окремо аналітики розповіли, як українська армія посилила тиск на підрозділи росіян на сході. Якщо ситуація буде розвиватися схожих чином, ворогові стане складно оборонятися.

Російські окупанти також продовжують наступати на Донбасі замість відправки підкріплень в райони атак ЗСУ. На думку експертів, такі дії "відірвані від реальності".

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