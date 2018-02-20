Сталлоне прокоментував чутки про свою смерть

10:13, 20 лютого 2018
Світ
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Сталлоне прокоментував чутки про свою смерть / фото REUTERS

Про це актор написав на своїй сторінці в Instagram, закликавши ігнорувати подібні повідомлення.

"Будь ласка, ігноруйте ці дурниці... Живий, почуваюся добре, щасливий та здоровий...Досі б'юся!", - написав актор.

Please ignore this stupidity… Alive and well and happy and healthy… Still punching!

Публикация от Sly Stallone (@officialslystallone)

Як повідомляв УНІАН, у соцмережах поширили фейкову новину про смерть знаменитого актора Сильвестра Сталлоне. У повідомленні говориться, що актор помер від раку простати.

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Теги: #помер Сильвестр Сталлоне#чутки про смерть Сталлоне