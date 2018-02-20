Він закликав ігнорувати подібні повідомлення.

Відомий актор Сильвестр Сталлоне прокоментував чутки про свою смерть через рак, які останнім часом поширилися у мережі.

Про це актор написав на своїй сторінці в Instagram, закликавши ігнорувати подібні повідомлення.

"Будь ласка, ігноруйте ці дурниці... Живий, почуваюся добре, щасливий та здоровий...Досі б'юся!", - написав актор.

Як повідомляв УНІАН, у соцмережах поширили фейкову новину про смерть знаменитого актора Сильвестра Сталлоне. У повідомленні говориться, що актор помер від раку простати.