Екс-учасник Євробачення порадив Самойловій не сподіватися на перемогу в конкурсі

18:03, 13 березня 2018
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Самойлової порадили НЕ розраховувати на перемогу / СМИ24

Співак Дмитро Колдун закликав Юлію Самойлову не сподіватися на перемогу на Євробаченні-2018. Суддівство ускладнюється політичною ситуацією. Колдун у 2007 році представляв Білорусь на Євробаченні.

Кліп Самойлової на пісню I won't Break («Я не зламаюсь») схожий на музичну листівку. На думку Колдуна, з голосом у росіянки все відмінно. Однак Самойлова не зможе перемогти на Євробаченні, де немає об'єктивних критеріїв оцінки конкурсантів, пише РИА Новости.

"І з голосом все в порядку. Сподіваюся, режисери номери правильно і коректно обіграють образ Юлії. Але на занадто високе місце я б не розраховував. Політична ситуація дуже непроста, а Євробачення не Олімпіада - немає об'єктивних критеріїв оцінки учасника. Тільки суб'єктивна", - заявив він.

Він додав, що можна бути найкращим для більшості, але все одно опинитися у розбитого корита.

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Нагадаємо, минулого року Самойлова не змогла приїхати на Євробачення в Києві через заборону Служби безпеки України. Співачка заборонили в'їзд в Україну через виступ в окупованому Криму.

Як повідомляв УНІАН, голова Національної громадської телерадіокомпанії (НСТУ) Зураб Аласанія розповів, що організатори Євробачення наклали на Україну штраф за недопуск російської співачки Юлії Самойлової.

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Новина в сюжеті: Євробачення 2018
Теги: #Євробачення-2018#Юлія Самойлова