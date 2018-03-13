Екс-учасник Євробачення порадив Самойловій не сподіватися на перемогу в конкурсі

Самойлова не зможе перемогти на Євробаченні-2018, де "немає об'єктивних критеріїв оцінки конкурсантів", заявив співак.

Співак Дмитро Колдун закликав Юлію Самойлову не сподіватися на перемогу на Євробаченні-2018. Суддівство ускладнюється політичною ситуацією. Колдун у 2007 році представляв Білорусь на Євробаченні.

Кліп Самойлової на пісню I won't Break («Я не зламаюсь») схожий на музичну листівку. На думку Колдуна, з голосом у росіянки все відмінно. Однак Самойлова не зможе перемогти на Євробаченні, де немає об'єктивних критеріїв оцінки конкурсантів, пише РИА Новости.

"І з голосом все в порядку. Сподіваюся, режисери номери правильно і коректно обіграють образ Юлії. Але на занадто високе місце я б не розраховував. Політична ситуація дуже непроста, а Євробачення не Олімпіада - немає об'єктивних критеріїв оцінки учасника. Тільки суб'єктивна", - заявив він.

Він додав, що можна бути найкращим для більшості, але все одно опинитися у розбитого корита.

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Нагадаємо, минулого року Самойлова не змогла приїхати на Євробачення в Києві через заборону Служби безпеки України. Співачка заборонили в'їзд в Україну через виступ в окупованому Криму.