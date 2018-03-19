Історія королівського кохання: в мережі показали трейлер фільму про Меган Маркл і принца Гаррі (відео)

У фільмі розкажуть про знайомство та стосунки пари до заручин. Офіційна церемонія одруження відбудеться 19 травня.

Телеканал Lifetime представив перший трейлер фільму «Гаррі і Меган: Історія королівського кохання.

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У фільмі розкажуть про знайомство та стосунки пари до заручин. Офіційної дати прем'єри в «Історії» поки немає, але, швидше за все, її покажуть у травні, напередодні майбутнього весілля Меган Маркл і принца Гаррі.

Офіційна церемонія одруження відбудеться 19 травня.

На ролі Меган і Гаррі вибрали Парісу Фітц-Хенлі («Джессіка Джонс», «Люк Кейдж») і Мюррея Фрейзера («Озеро»). Трейлер дає зрозуміти, що у фільмі буде багато цікавих подробиць зі стосунків пари.