Ріанна знялася без білизни (фото)

12:05, 29 березня 2018
Світ
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Ріанна порадувала поконников новим фото / фото instagram.com/rihannadaily

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Фото зірка оприлюднила у своєму Instagram. "Майже літо", – підписала вона знімок.

Раніше Ріанна виклала в Іnstagram пару знімків, на яких вона постає в нових шкарпетках від Gucci. Вартість цієї деталі гардероба $1340. Преса зазначає, що це помітно дорожче від новітнього iPhone X, яким можна придбати за $1099.

Ріанна - американська R&B і поп-співачка та актриса барбадосського походження.

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Теги: #фото#топлес#Ріанна