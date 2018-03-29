Ріанна знялася без білизни (фото)
12:05, 29 березня 2018Світ
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Під знімком співачка написала: "Майже літо".
Ріанна порадувала прихильників новим фото / фото instagram.com/rihannadaily
Знаменита американська співачка Ріанна знялася топлес. Вона лише прикрила груди руками.
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Фото зірка оприлюднила у своєму Instagram. "Майже літо", – підписала вона знімок.
Раніше Ріанна виклала в Іnstagram пару знімків, на яких вона постає в нових шкарпетках від Gucci. Вартість цієї деталі гардероба $1340. Преса зазначає, що це помітно дорожче від новітнього iPhone X, яким можна придбати за $1099.
Ріанна - американська R&B і поп-співачка та актриса барбадосського походження.
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