Понад два мільйони переглядів за добу: трейлер "Світу Дикого заходу" став справжнім інтернет-хітом (відео)

Прем'єра сезону відбудеться 22 квітня поточного року.

Ролик другого сезону серіалу Світ Дикого Заходу зібрав за добу понад два мільйони переглядів на YouTube.

Прем'єра сезону відбудеться 22 квітня поточного року.

Трейлер другого сезону телевізійного шоу від HBO Світ Дикого Заходу став інтернет-хітом. Ролик зібрав за добу понад два мільйони переглядів на YouTube-каналі компанії.

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Опублікований трейлер 29 березня. Звуковим рядом була обрана композиція групи Nirvana Heart-Shaped Box.

Прем'єра другого сезону телевізійного шоу очікується 22 квітня поточного року.

Відомо, що в першому сезоні серіалу знялися Еван Рейчел Вуд, Тенді Ньютон, Джеймс Марсден, Ед Харріс, Ентоні Хопкінс, Люк Хемсворт.