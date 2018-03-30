Понад два мільйони переглядів за добу: трейлер "Світу Дикого заходу" став справжнім інтернет-хітом (відео)

15:49, 30 березня 2018
Світ
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Опублікований трейлер 29 березня / скріншот

Прем'єра сезону відбудеться 22 квітня поточного року.

Трейлер другого сезону телевізійного шоу від HBO Світ Дикого Заходу став інтернет-хітом. Ролик зібрав за добу понад два мільйони переглядів на YouTube-каналі компанії.

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Опублікований трейлер 29 березня. Звуковим рядом була обрана композиція групи Nirvana Heart-Shaped Box.

Прем'єра другого сезону телевізійного шоу очікується 22 квітня поточного року.

Відомо, що в першому сезоні серіалу знялися Еван Рейчел Вуд, Тенді Ньютон, Джеймс Марсден, Ед Харріс, Ентоні Хопкінс, Люк Хемсворт.

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Теги: #трейлер