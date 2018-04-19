Найкрасивішою жінкою року назвали співачку Pink (фото)

Американська співачка Pink і двоє її дітей стали героями обкладинки видання People.

Журнал People назвав найкрасивішою жінкою року американську співачку Pink і розмістив на обкладинці нового номера її фото з двома дітьми, сином Джеймсоном і донькою Віллоу. Пост опублікували на сторінці видання в Instagram.

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"Вона може бути лауреатом "Греммі" і поп-зіркою, але героїня нашого красивого випуску" визнає, що, коли мова заходить про материнство, вона воліє не поспішати", – написали під фото.

"Можна бути гарним і зовні, і внутрішньо, з різними відтінками і розмірами. Краса – вона в тому, якою ви її бачите для себе", - сказала Пінк.