Найкрасивішою жінкою року назвали співачку Pink (фото)

12:54, 19 квітня 2018
Світ
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Pink визнали найкрасивішою жінкою / скріншот

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"Вона може бути лауреатом "Греммі" і поп-зіркою, але героїня нашого красивого випуску" визнає, що, коли мова заходить про материнство, вона воліє не поспішати", – написали під фото.

"Можна бути гарним і зовні, і внутрішньо, з різними відтінками і розмірами. Краса – вона в тому, якою ви її бачите для себе", - сказала Пінк.

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Теги: #нова пісня Pink#Пінк Джастін Тімберлейк на Супербоулі