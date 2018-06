Пранкер, який напав у фіналі Євробачення на британську співачку, заявив, що в поліції його катували

Пранкер, який залишив співачці SuRie синці на пам'ять про фінал Євробачення-2018, заявив, що у поліції його "били протягом десяти хвилин без всякої жалості".

Британець, який напав у Лісабоні на свою співгромадянку SuRie під час її виступу у фіналі Євробачення, заявив, що після інциденту був побитий чи то охоронцями, чи то представниками португальської поліції.

Читайте такожЗірвав виступ і завдав травми: учасниця розповіла про напад під час фіналу Євробачення (відео)

Як пише The Sun, пранкер, що діє під псевдонімом Dr ACactivism, заявив, що його "били протягом десяти хвилин без всякої жалості" в поліцейському відділку в Лісабоні, куди його доставили після інциденту. Вийшовши незабаром звідти на волю, пранкер дав численні інтерв'ю, в яких розповів, що його жорстоко били, "відмовили в праві брати участь в сучасній історії", і гротескно резюмував, що він взагалі "вже мертвий і убитий за лаштунками".

У своєму Twitter він туманно натякнув, що над ним, закутим у кайдани, знущалися 50 португальських поліцейських. Що вони, як нацисти, катували його. І що тепер він навіть і не знає, чи буде "коли-небудь знову в змозі боротися за справедливість". Dr ACactivism також написав, що "Португалія - країна вбивць". Поліцейських він назвав "португальськими варварами".

Нагадаємо, вихопивши у співачки мікрофон, пранкер прокричав: "Нацисти британських ЗМІ, ми вимагаємо свободи". На його футболці виднівся принт з назвою його книги The Workings of The U. K State Mafia ("Діяння британської державної мафії") і заклик замовити її на Amazon.

Як повідомляв УНІАН, за словами SuRie, в результаті инциента вона отримала кілька синців.

Переможницею конкурсу стала учасниця з Ізраїлю Нетта з піснею Toy.