Сукня Меган Маркл виявилася майже вдвічі дорожчою, ніж сукня Кейт Міддлтон

Британські журналісти дізналися всі подробиці про сукню дружини принца Гаррі.

Меган Маркл вибрала для весільної церемонії сукню від Givenchy. Британські журналісти дізналися всі подробиці про вбрання.

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Як пише Independent, Клер Уейт Келлер - автор сукні - феміністка і захисниця гендерного рівноправ'я. Маркл вирішила підтримати Уйэт Келлер, і таким чином привселюдно висловити свою шану жінкам-дизайнерам.

Раніше повідомлялося, що наречена планує замовити сукню у британського бренду Ralph & Russo і воно обійдеться їй у сто тисяч фунтів. Однак припущення не підтвердилося, а за свій наряд Givenchy Меган Маркл заплатила близько 550 тисяч доларів.

Експерти вважали, що Маркл не збирається витрачати на весільну сукню більше, ніж герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон. В результаті сукня Меган Маркл виявилося майже вдвічі дорожчою, ніж сукня Кейт Міддлтон, яка коштувала близько 270 тисяч доларів.

Як повідомляв УНІАН, вираз обличчя колишньої дівчини принца Гаррі на його весіллі став мемом.