Поряд з малечею та родичами: з'явилися офіційні фото подружжя герцогів Сассекських - Гаррі та Меган
Кенсінгтонський палац оприлюднив офіційні весільні фото подружжя герцогів Сассекських - Гаррі та Меган Маркл.
Фото розміщенні на офіційних сторінках у соцмережах.
На одному фото молодята позують поряд з батьками - принцом Чарльзом та його дружиною Камілою Паркер-Боулз та мамою Меган - Дорією Рагланд, королевою Єлизаветою ІІ та принцом Філліпом, а також із сім'єю герцогів Кембриджських - Вільямом і Кейт.
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Дорослих представників королівської родини оточують і дітлахи - 10 хлопчиків і дівчаток, які супроводжували наречену Меган Маркл до вівтаря під час церемонії одруження у каплиці Святого Георгія у Віндзорському Палаці.
На іншому фото Гаррі та Меган зображено в оточенні лише дітей, серед яких і старші діти Вільяма і Кейт - принц Георг і принцеса Шарлотта.
Повідомляється, що фотографії були зроблені фотографом Алексі Любомирським в "Зеленій манекенній залі" замку Віндзор, після проїзду карети з молодятами.
"Герцог та княгиня Сассекські випустили три офіційні фотографії з дня свого весілля. Вони хотіли б подякувати всім, хто брав участь у святкуванні їхнього весілля в суботу, 19 травня. Вони щасливі, що змогли поділитися своїм днем з усіма, хто зібрався у Віндзорі, а також з усіма, хто спостерігав за весіллям по телебаченню у Великобританії та у всьому світі", - говориться у підписах під фото.
The Duke and Duchess of Sussex would like to thank everyone who took part in the celebrations of their wedding on Saturday. They feel so lucky to have been able to share their day with all those gathered in Windsor and also all those who watched the wedding on television across the UK, Commonwealth, and around the world #RoyalWedding
Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія у Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.