Поряд з малечею та родичами: з'явилися офіційні фото подружжя герцогів Сассекських - Гаррі та Меган

Герцог та герцогиня Сассекські випустили три офіційні фотографії з дня свого весілля.

Кенсінгтонський палац оприлюднив офіційні весільні фото подружжя герцогів Сассекських - Гаррі та Меган Маркл.

Фото розміщенні на офіційних сторінках у соцмережах.

На одному фото молодята позують поряд з батьками - принцом Чарльзом та його дружиною Камілою Паркер-Боулз та мамою Меган - Дорією Рагланд, королевою Єлизаветою ІІ та принцом Філліпом, а також із сім'єю герцогів Кембриджських - Вільямом і Кейт.

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Дорослих представників королівської родини оточують і дітлахи - 10 хлопчиків і дівчаток, які супроводжували наречену Меган Маркл до вівтаря під час церемонії одруження у каплиці Святого Георгія у Віндзорському Палаці.

На іншому фото Гаррі та Меган зображено в оточенні лише дітей, серед яких і старші діти Вільяма і Кейт - принц Георг і принцеса Шарлотта.

Повідомляється, що фотографії були зроблені фотографом Алексі Любомирським в "Зеленій манекенній залі" замку Віндзор, після проїзду карети з молодятами.

"Герцог та княгиня Сассекські випустили три офіційні фотографії з дня свого весілля. Вони хотіли б подякувати всім, хто брав участь у святкуванні їхнього весілля в суботу, 19 травня. Вони щасливі, що змогли поділитися своїм днем з усіма, хто зібрався у Віндзорі, а також з усіма, хто спостерігав за весіллям по телебаченню у Великобританії та у всьому світі", - говориться у підписах під фото.

Як повідомляв УНІАН, 19 травня принц Гаррі і актриса Меган Маркл офіційно одружилися. Пара обмінялася шлюбними обітницями в каплиці Святого Георгія у Віндзорському Палаці. Молодята відтепер мають титули герцога і герцогині Сассекських.