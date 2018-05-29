"Диво-жінка" відмовилася вести "Євробачення-2019" в Єрусалимі

Галь Гадот відхилила пропозицію організаторів "Євробачення", пославшись на щільний графік.

Голлівудська актриса ізраїльського походження Галь Гадот, яка отримала всесвітню популярність як виконавиця ролі "Диво-жінки", відхилила запрошення бути ведучою конкурсу "Євробачення-2019".

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"Вона була б щаслива стати ведучою і долучитися до конкурсу "Євробачення", але, на жаль, через щільний розклад і укладені раніше домовленості це неможливо", - сказав представник актриси, передає ТСН.

Після відмови до актрисі повторно звернувся ведучий пісенного конкурсу Ігаль Равід з проханням передумати.

"Не хотілося б оскаржувати твоє професійне рішення, але це буде чудово для тебе і для нас. "Євробачення" в Єрусалимі зіткнеться з викликами, технічними та політичними, в Ізраїлі і за кордоном, але це буде велике змагання. Так що приїжджай!", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, у січні сукня актриси посилила протистояння Лівану з Ізраїлем.